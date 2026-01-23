El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . La sensación térmica será más baja, alcanzando valores de hasta 1 grado en las horas más frías, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con un acumulado que podría llegar a 2 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Ribadumia necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 79 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío aún mayor, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Las ráfagas de viento serán más fuertes durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y evitar actividades que requieran estar al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

En resumen, Ribadumia se prepara para un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría complicar la jornada. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

