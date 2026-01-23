El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura mínima alcance los 3 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en total, siendo más intensas en la tarde. La sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -2 grados en las horas más frías, lo que podría hacer que la percepción del frío sea notablemente mayor.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 81 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. En general, se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con intervalos de nubosidad y posibles tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando el 95% en los mismos intervalos que la probabilidad de precipitación. Esto sugiere que los residentes de Redondela deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.