El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 9 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga densa, con intervalos de lluvia escasa que comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad, que abarcan desde la mañana hasta la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 65 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las ráfagas más intensas se registren en la mañana, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento se estabilizará, aunque seguirá siendo notable, con velocidades que rondarán los 15 a 25 km/h.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse por la ciudad.

En cuanto a la nieve, no se anticipan acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para que se produzca una nevada. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo en esta época del año puede ser impredecible.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas a la vista. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, manteniendo siempre un paraguas a mano y vistiendo ropa adecuada para las bajas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.