El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los intervalos de la mañana y la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm hacia la tarde. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se espera que en otros periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, se presenten tormentas que podrían intensificar la cantidad de agua caída. La temperatura durante el día oscilará entre los 2 y 8 grados , lo que puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 70 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. A lo largo del día, se espera que la sensación térmica se mantenga por debajo de los 5 grados, lo que podría hacer que los paseos al aire libre sean menos agradables.

En cuanto a la nieve, las condiciones no son propicias para su acumulación, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para que se forme. Sin embargo, hay un 45% de probabilidad de que se produzcan nevadas ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque esto es poco probable.

Los habitantes de Ponteareas deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas serán frías y el viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que se acerque la tarde, es posible que las condiciones climáticas se intensifiquen, por lo que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.