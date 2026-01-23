El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 6 grados , lo que generará una sensación térmica aún más fría, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La precipitación será un factor importante a considerar, con un total estimado de 0.3 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas experimenten chubascos intermitentes. En particular, se prevé que las lluvias sean más intensas entre las 10:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 95%.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes en la mañana y disminuirán ligeramente hacia la tarde, aunque se mantendrán notables.

En cuanto a la nieve, aunque las temperaturas son frías, no se espera acumulación significativa, con solo un 0.1 mm pronosticado en las primeras horas del día. Sin embargo, la probabilidad de nieve es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y el 100% entre las 7:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar sorpresas en las zonas más elevadas de los alrededores.

Los habitantes de Ponte Caldelas deben prepararse para un día invernal, con condiciones que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte sugiere que será un día para permanecer en casa o tomar precauciones si es necesario salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.