El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que llegue a los 9 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las primeras gotas se registrarán en la mañana, pero será en la tarde cuando se intensifiquen, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas, cuando se prevé que caigan hasta 2 mm de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán ráfagas de hasta 65 km/h, especialmente en las primeras horas del día, con dirección predominante del oeste y suroeste. Este viento puede generar una sensación térmica más baja, haciendo que las temperaturas se sientan aún más frías, con sensaciones que podrían bajar a 1 grado en algunos momentos.

La probabilidad de tormentas es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los residentes de Poio que tomen precauciones al conducir y eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.