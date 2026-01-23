El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que llegue a los 9 grados.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las primeras gotas se registrarán en la mañana, pero será en la tarde cuando se intensifiquen, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas, cuando se prevé que caigan hasta 2 mm de lluvia.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán ráfagas de hasta 65 km/h, especialmente en las primeras horas del día, con dirección predominante del oeste y suroeste. Este viento puede generar una sensación térmica más baja, haciendo que las temperaturas se sientan aún más frías, con sensaciones que podrían bajar a 1 grado en algunos momentos.
La probabilidad de tormentas es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los residentes de Poio que tomen precauciones al conducir y eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta.
En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
