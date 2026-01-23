El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 7 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta -1 grado, lo que puede hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La actividad tormentosa también será un factor a considerar, con un 95% de probabilidad de tormentas, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 75 km/h en los momentos más intensos, lo que podría generar una sensación de frío aún mayor. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 25 km/h en la mañana y aumentando gradualmente. En la tarde, se prevé que el viento disminuya un poco, pero aún se mantendrá en niveles significativos.

En cuanto a la nieve, aunque las temperaturas son bajas, no se anticipa una acumulación significativa, con valores de nieve esperados de solo 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la probabilidad de nieve será alta en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta un 95% en ciertos momentos.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y viento, así que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que acentuará la sensación de frío. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.