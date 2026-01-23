El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados , aunque la sensación térmica será más baja, alcanzando solo los 10 grados en la mañana y descendiendo a 5 grados por la tarde.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde. La lluvia será acompañada de tormentas, especialmente en las horas centrales del día, donde la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 95%.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en la mañana y 63 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con un leve descenso hacia la tarde, donde se espera que la temperatura mínima alcance los 5 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de que las lluvias continúen, aunque se espera que la intensidad disminuya. La sensación térmica seguirá siendo baja, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, acompañado de un viento fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.