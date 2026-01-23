El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde y la noche.

La precipitación se espera que comience a ser más significativa a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes de O Grove necesiten paraguas y ropa impermeable. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 21:00 y la medianoche.

Además de la lluvia, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los mismos periodos donde se anticipan las precipitaciones. Esto podría generar condiciones de tiempo severo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

El viento también será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 67 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad de la lluvia.

La sensación térmica se verá afectada por el viento y la lluvia, con valores que podrían bajar hasta los 1 o 2 grados en las horas más frías de la tarde y la noche. Por lo tanto, es aconsejable vestirse en capas y estar preparado para un tiempo invernal.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Los intervalos nubosos con lluvia escasa se mantendrán, lo que sugiere que la lluvia podría continuar durante la noche, aunque con menor intensidad.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se recomienda a todos los que se encuentren en la zona que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.