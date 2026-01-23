El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 7 grados . La sensación térmica será más baja, alcanzando valores de hasta -3 grados en las horas más frías, lo que podría hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con momentos de poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente el cielo se cubrirá de nuevo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total, siendo más intensas en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 77 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frío aún más intensa. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 33 km/h, lo que podría afectar la comodidad al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los mismos intervalos de tiempo que se prevén las lluvias. Esto sugiere que, aunque las precipitaciones sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas del día.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque hay una pequeña posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, con un 45% de probabilidad. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán por encima del umbral de congelación, lo que hace poco probable que se forme una capa de nieve en el suelo.

Los habitantes de Moraña deben estar preparados para un día frío y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.