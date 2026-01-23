El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . La sensación térmica será un poco más baja, alcanzando mínimos de 1 grado, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales de la tarde. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% de posibilidad de que se produzcan durante los mismos intervalos de tiempo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 101 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Las rachas de viento disminuirán a lo largo del día, pero se mantendrán en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

A pesar de las condiciones adversas, la tarde podría ofrecer algunos intervalos de nubes altas, aunque la cobertura seguirá siendo mayormente densa. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas que rondarán los 5 grados y máximas que no superarán los 10 grados. La noche caerá con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias, lo que sugiere que el tiempo invernal seguirá presente en Moaña.

En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.