El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 9 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 100% en varios intervalos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán a lo largo de la mañana, alcanzando hasta 2 mm de lluvia en total. Las rachas de viento también serán significativas, con velocidades que podrían llegar a los 58 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad al salir.
Durante la mañana, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por intervalos nubosos y lluvias escasas, con un aumento en la intensidad de las precipitaciones hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 a 8 grados, pero la sensación térmica podría descender a niveles de 1 grado debido al viento.
Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 95% en los intervalos de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 4 grados hacia el final del día.
El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, variará en intensidad, con rachas que podrían superar los 70 km/h en momentos de mayor actividad tormentosa. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.
En resumen, el día en Meis se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un tiempo que invita a permanecer en interiores y tomar precauciones al salir. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo