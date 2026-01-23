El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé un leve aumento, llegando a los 10 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían rondar los 2 mm, pero no se descartan tormentas aisladas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 95% durante estos mismos periodos. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían presentarse de manera intermitente, generando un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 79 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, donde se prevé que la sensación térmica descienda a 1 grado . Es recomendable que los residentes de Meaño se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento, especialmente si planean salir durante el día.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de lluvia ligera. Hacia la tarde, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque podría haber breves momentos de claridad. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo, típico de esta época del año.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con altas probabilidades de lluvia y viento fuerte. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.