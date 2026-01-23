El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de intervalos nubosos y probabilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 9 grados . La sensación térmica será notablemente más baja, alcanzando valores de hasta -1 grado en las horas más frías, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia ligera que podrían comenzar a manifestarse a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Marín se enfrenten a condiciones de lluvia intermitente. Las cantidades de precipitación previstas son escasas, con acumulados que no superarán los 1 mm en total, pero la lluvia podría ser suficiente para causar molestias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 80 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde, con dirección predominante del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada temporalmente por la lluvia. Las condiciones de tormenta son muy probables, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en varios momentos del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad del viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 4 grados. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la madrugada del día siguiente.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y vientos fuertes. Es un día para estar preparado y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la lluvia y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.