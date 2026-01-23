El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Lalín se prepara para un tiempo mayormente invernal, con condiciones que invitan a mantenerse abrigado y preparado para la lluvia y la nieve. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 4 grados , lo que generará una sensación térmica aún más fría, con mínimas que podrían descender hasta -5 grados. Este descenso en la sensación térmica se debe a la combinación de la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 59 km/h, predominando desde el oeste y suroeste. Las ráfagas de viento podrían ser intensas, lo que aumentará la sensación de frío, haciendo que sea recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la mañana y la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también la posibilidad de nieve, aunque en cantidades limitadas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 cm en las horas más frías.

El cielo permanecerá cubierto durante todo el día, con momentos de nubosidad muy densa que podrían dificultar la visibilidad. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación térmica se volverá más intensa, alcanzando valores de -3 a -4 grados en algunos momentos. Esto podría hacer que las condiciones sean incómodas para aquellos que se encuentren al aire libre.

Es importante tener en cuenta que, aunque la lluvia será escasa, la combinación de viento y frío puede generar condiciones de heladas en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y al caminar por las calles, ya que podrían formarse placas de hielo.

En resumen, el día en Lalín se presenta como un día invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frías. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias será clave para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.