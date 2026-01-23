El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 6-9 grados, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes de la isla deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. En particular, se prevé que entre las 18:00 y 19:00 horas se registren las lluvias más intensas, con una probabilidad de tormenta del 95% en ese intervalo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta 47 km/h, lo que podría generar ráfagas aún más fuertes. Durante la mañana, se espera que el viento sea más intenso, con rachas que podrían superar los 80 km/h, lo que podría causar molestias y afectar actividades al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable.

La combinación de un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas eléctricas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Los residentes y visitantes deben abrigarse adecuadamente y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

A lo largo del día, se alternarán momentos de nubes altas y periodos de lluvia escasa, lo que podría ofrecer breves respiros entre las lluvias. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo inestable, con intervalos de nubosidad y lluvias intermitentes.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente por la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantenga informada sobre posibles cambios en la previsión.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.