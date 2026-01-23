El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Forcarei experimenten lluvias intermitentes, aunque en general se espera que sean de baja intensidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 0 y 4 grados , lo que sugiere un ambiente frío. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando hasta -4 grados en las primeras horas de la mañana. Esto se debe a la combinación de la baja temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 67 km/h, principalmente desde el suroeste. Los vientos serán constantes, con velocidades que rondarán entre los 25 y 36 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con un cielo muy nuboso y cubierto en general. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en los mismos periodos de lluvia, lo que podría generar momentos de inestabilidad atmosférica. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas que, aunque no se anticipan lluvias torrenciales, podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas.

En cuanto a la nieve, se prevé que haya acumulaciones ligeras en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde, con una probabilidad del 100% de que se produzcan nevadas entre las 07:00 y las 19:00. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con acumulaciones que no deberían superar los 2 cm en las zonas más afectadas.

Es recomendable que los residentes de Forcarei tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia. La combinación de frío, viento y humedad puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas, sobre todo para aquellos que deben desplazarse. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.