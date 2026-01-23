El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que anticipa un ambiente gris y poco acogedor. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, con intervalos de cubierto y tormentas que traerán lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en el periodo de la mañana, con un ligero descenso en la tarde, donde se prevén alrededor de 0.1 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Estrada necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las tormentas también son una preocupación, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en las horas de mayor actividad, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica y rachas de viento.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 2 y 5 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando hasta -2 grados en algunos momentos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso. Es recomendable abrigarse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h, especialmente en las primeras horas. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Los vientos fuertes podrían causar algunas molestias, así que se aconseja tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de nieve será del 95% en los intervalos de la tarde y la noche, aunque las acumulaciones serán mínimas. Sin embargo, la posibilidad de ver algunos copos de nieve podría ser un atractivo para los más jóvenes y aquellos que disfrutan de la nieve.

En resumen, A Estrada se prepara para un día frío y húmedo, con cielos nublados, lluvias y tormentas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y observar cómo el tiempo invernal transforma el paisaje.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.