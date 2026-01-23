El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 6 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 7 grados, aunque la sensación térmica será más baja, rondando entre 0 y 4 grados, debido a la presencia del viento.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las primeras horas. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulados que no superarán los 3 mm, concentrándose principalmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque sí se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, lo que podría afectar la visibilidad.

La probabilidad de nieve es baja, con valores que no superan el 45%, lo que indica que las condiciones no son propicias para la acumulación de nieve en las áreas más bajas. Sin embargo, en las zonas más elevadas, la posibilidad de ver algunos copos no se puede descartar, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, y se espera que el ambiente se mantenga fresco y húmedo. Por lo tanto, es aconsejable estar preparado para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.