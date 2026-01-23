El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 4 y 9 grados, lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h desde el oeste.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos que van desde la 1:00 hasta las 7:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con lo que se podría esperar en un día de tormenta. A partir de la tarde, la situación no mejorará significativamente, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando también el 95% en los mismos intervalos.

Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, se prevén lluvias intermitentes, con un total estimado de precipitación que podría alcanzar los 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, la mayor parte de la lluvia se concentrará en las primeras horas, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 86 km/h en su punto máximo, lo que podría causar molestias y dificultar la movilidad en exteriores. La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura baje a 4 grados.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un breve respiro en la intensidad de la lluvia. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Catoira que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.