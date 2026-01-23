El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 5 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde, donde se prevén mínimas de hasta -4 grados.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm. A medida que avance el día, la lluvia se intensificará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevén tormentas que podrían traer consigo precipitaciones de hasta 4 mm. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando el 95% en los mismos periodos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones climáticas adversas. Las ráfagas de viento serán más fuertes durante la tarde, lo que podría causar molestias y afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la nieve, aunque las temperaturas son bajas, no se espera una acumulación significativa en la zona, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm en las horas más frías. Sin embargo, la posibilidad de nieve es alta, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente invernal en las áreas más elevadas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá, y la sensación térmica podría llegar a ser de hasta -4 grados, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones al salir. En resumen, se prevé un día frío y húmedo en A Cañiza, con condiciones que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.