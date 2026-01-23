El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 11 grados . La sensación térmica será notablemente más baja, alcanzando mínimos de 1 grado, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales. Las precipitaciones comenzarán a ser más frecuentes, con un acumulado que podría llegar a 1 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cangas experimenten lluvias intermitentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 51 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 93 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de tormentas es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 a 10 grados, pero la sensación térmica podría descender aún más debido al viento. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, así que es aconsejable tener precaución al conducir.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.