El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando mínimos de 5 grados por la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos del día. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que se prevén escasas, pero que podrían intensificarse a medida que se acerque la tarde. En total, se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 2 mm, siendo más significativa en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se registrarán vientos del oeste con rachas que alcanzarán hasta los 78 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y eviten actividades al aire libre si es posible.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con una ligera mejora hacia la noche, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. La temperatura mínima se espera que baje a 5 grados, lo que podría hacer que la noche sea especialmente fría.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas en la zona, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, hay una probabilidad del 45% de que se produzcan nevadas en las horas nocturnas, aunque esto dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente frío, con vientos fuertes que acentuarán la sensación de frío. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.