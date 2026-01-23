El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm hacia el final del día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la combinación de nubes y la posibilidad de tormentas podría generar condiciones inestables.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 75 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, con valores que podrían descender a -2 grados en algunos momentos, especialmente por la tarde y al caer la noche.

La sensación térmica será notablemente fría, con valores que se mantendrán entre los 1 y 5 grados a lo largo del día. Es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente al agua.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos de nubosidad que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% en los periodos críticos, lo que sugiere que es posible que se produzcan descargas eléctricas en la zona.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con alta probabilidad de lluvias y tormentas. Los vientos fuertes y las bajas temperaturas harán que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones necesarias para mantenerse abrigados y secos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.