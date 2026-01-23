El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta condición persista a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 1 mm, con la mayor intensidad esperada entre las 19:00 y las 01:00 horas. Durante la tarde, se prevén tormentas con lluvia escasa, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 90 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría ser más fuerte. Se recomienda precaución a los navegantes y a quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimos de 5 grados . La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la combinación de viento y humedad. Se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a una ligera mejora en la visibilidad, aunque las lluvias continuarán intermitentemente.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que se registren algunos copos en las horas más frías de la noche, aunque esto es poco probable.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.