El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes persistirán. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta -1 grado en las horas más frías, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, se prevé la posibilidad de precipitaciones, especialmente en las horas centrales. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con registros que podrían llegar hasta 2 mm hacia el final de la jornada. Las lluvias serán intermitentes, y aunque no se anticipan tormentas severas, sí se espera que algunas de ellas vengan acompañadas de tormentas eléctricas, con una probabilidad de tormenta del 95%.

El viento también jugará un papel importante en la sensación de frío. Se registrarán vientos de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 55 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 77 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en áreas expuestas. Es aconsejable tener precaución al desplazarse, ya que el viento podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

En cuanto a la nieve, no se anticipan acumulaciones significativas, aunque se registrará una ligera posibilidad de nieve hacia el final del día, con un 45% de probabilidad en las horas de la tarde y noche. Sin embargo, las temperaturas no son lo suficientemente bajas como para que se produzcan nevadas importantes.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, manteniendo precauciones ante el frío y la posibilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.