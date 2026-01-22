El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias escasas, especialmente durante la mañana y la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas a mano.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 73 km/h en las horas más intensas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 26 y 66 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga estable, con mínimas de 10 grados y máximas que podrían llegar a los 13 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta es del 70% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.