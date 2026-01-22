El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas centrales, para luego alcanzar un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 70 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación de frío sea más intensa. En la mañana, el viento será más moderado, con velocidades de alrededor de 28 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, especialmente en el periodo de la tarde, donde se estima un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también rachas de viento más fuertes y un ambiente inestable.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Vilagarcía de Arousa que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento fuerte y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas. Es aconsejable llevar ropa adecuada y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y ventoso. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.