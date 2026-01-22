El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad de lluvia.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de Vilaboa que tomen precauciones si planean salir, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 65% entre las 13:00 y 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles chubascos más intensos.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y que ajusten su velocidad a las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.