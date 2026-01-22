El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A pesar de las bajas temperaturas, la sensación térmica será aún más fría, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la sensación térmica se sitúe alrededor de los 2 a 3 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 80 km/h, especialmente en la tarde.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 36 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que el viento fuerte puede afectar la estabilidad de estructuras ligeras y provocar la caída de ramas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría intensificar las lluvias y generar un ambiente más inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar situaciones de riesgo durante estos episodios.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. La combinación de lluvia y viento puede hacer que las condiciones de conducción sean difíciles.

En resumen, Vila de Cruces enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.