El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos nubosos y cubiertos. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con un total estimado de hasta 2 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde y la noche. Esto podría generar un ambiente ventoso que, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que añade un elemento de incertidumbre a la previsión. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre, especialmente en la tarde y la noche.
A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 9 grados y máximas que no superarán los 13 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.
En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría afectar la comodidad de los ciudadanos. Se recomienda precaución al salir y estar preparados para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
