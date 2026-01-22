El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este último, soplando desde el sur, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto generará un ambiente ventoso que, junto con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, lo que, aunque no es una cantidad significativa, puede generar incomodidades para quienes se desplacen al aire libre. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 70% de que se produzcan durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. Es recomendable que los residentes de Valga tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir hacia la noche, la posibilidad de tormentas seguirá presente. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente al caer la tarde, manteniéndose en torno a los 10 grados .

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.