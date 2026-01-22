El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 63 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 19:00 y 20:00. Este viento fuerte puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja precaución al conducir.

La temperatura máxima se alcanzará en las horas de la tarde, rondando los 11 grados, mientras que por la noche descenderá nuevamente a los 8 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y un viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.