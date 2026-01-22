El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante el día, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto". Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 70% y el 90%, lo que podría generar una atmósfera algo pesada y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a lo largo del día se registren lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas o impermeables. Las cantidades de lluvia previstas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte y el sur, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que en general se mantengan entre 20 y 30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican las temperaturas.

Por la mañana, el viento será más intenso, con rachas que podrían superar los 40 km/h, mientras que por la tarde se espera una ligera disminución en su velocidad. A pesar de las condiciones adversas, la visibilidad se mantendrá aceptable, aunque podría verse afectada por la lluvia y la niebla en algunos momentos.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los vientos serán notables, lo que sumará un factor adicional a las condiciones climáticas del día. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.