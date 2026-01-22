El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 7 grados en las horas centrales del día. Las condiciones de nubosidad persistirán, con intervalos de lluvia escasa que podrían aparecer en cualquier momento. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 73 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, predominantemente del sur, también podría contribuir a un aumento en la sensación de inclemencia, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Las lluvias más intensas se concentrarán en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 60% en el periodo de 19:00 a 21:00. Esto podría dar lugar a un ambiente más inestable, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. Hacia el final del día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de esta época del año en Soutomaior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.