El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde. En total, se prevé que la lluvia acumulada alcance hasta 2 mm en las horas pico, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de hasta 37 km/h desde el noroeste en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se anticipa que el viento aumente en intensidad hacia la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 86 km/h, lo que podría generar condiciones de tormenta. La dirección del viento cambiará a sur, lo que podría traer consigo un aumento en la sensación de frío.
La probabilidad de tormentas es significativa, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, donde se estima que alcanzará un 75%. Esto sugiere que los habitantes de Sanxenxo deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La combinación de viento fuerte y tormentas puede hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que se recomienda precaución al salir.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 10 a 12 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría generar tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
