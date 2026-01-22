El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 12 grados . La sensación térmica puede ser algo más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 8 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad persistente limitará la incidencia de la luz solar, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga más baja de lo habitual. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, y de nuevo entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente.

Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas de mayor actividad, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante. Esto se verá acompañado de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta el 70%. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 56 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 10 grados, mientras que la humedad relativa comenzará a disminuir hacia la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable, lo que sugiere que es un buen día para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.