El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados, lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas máximas podrían llegar a los 56 km/h, lo que podría causar cierta incomodidad al aire libre. Es recomendable que quienes planeen actividades al exterior tomen precauciones ante estas condiciones ventosas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto significa que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de buscar refugio si se presentan condiciones de tormenta.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la noche, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas. El ocaso se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje gallego en su estado más natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.