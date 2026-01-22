El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 78% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 2 mm, con picos de hasta 3 mm en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 66 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas y en la carretera. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cambios repentinos en el tiempo.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:36, momento en el que las condiciones de luz natural disminuirán rápidamente.

Es recomendable que los residentes de Ribadumia se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre que puedan verse afectadas por la lluvia y el viento. La combinación de estos factores climáticos sugiere un día típico de invierno en la región, donde la precaución y la preparación son clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.