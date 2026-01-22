El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los casos, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en la tarde. En particular, se anticipa que entre las 19:00 y 01:00 horas, la lluvia podría ser más notable, con un total de 2 mm pronosticados. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 78 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 65% entre las 13:00 y 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será en su mayoría ligera, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

Para aquellos que planean actividades en el exterior, es aconsejable estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables. La tarde será especialmente propensa a la lluvia, por lo que es recomendable programar actividades al aire libre para la mañana, cuando las condiciones climáticas podrían ser un poco más favorables.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente nublado y húmedo, con altas probabilidades de lluvia y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.