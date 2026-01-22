El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 22 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 3 mm, siendo más intensas en la tarde. En particular, se anticipa que las horas de mayor actividad pluvial se concentren entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se prevé que la lluvia sea más intensa, con una posibilidad de tormenta del 65% en esos momentos.
La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 100% en algunos periodos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que podrían llegar hasta los 66 km/h, especialmente en la tarde. Los vientos soplarán principalmente del sur y suroeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.
A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío.
En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y vientos fuertes hará que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor precipitación y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
