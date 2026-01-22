El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 3 mm, siendo más intensas en la tarde. En particular, se anticipa que las horas de mayor actividad pluvial se concentren entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se prevé que la lluvia sea más intensa, con una posibilidad de tormenta del 65% en esos momentos.

La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 100% en algunos periodos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que podrían llegar hasta los 66 km/h, especialmente en la tarde. Los vientos soplarán principalmente del sur y suroeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y vientos fuertes hará que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor precipitación y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.