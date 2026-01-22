El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-100%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 71 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a la sensación de inclemencia.

La probabilidad de tormentas es notable, especialmente en la tarde, con un 80% de posibilidades de que se produzcan. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Es recomendable que se tomen precauciones si se planea realizar actividades al aire libre, ya que las tormentas pueden ser repentinas y acompañadas de ráfagas de viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a unos 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.