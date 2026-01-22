El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Ponteareas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas a medida que avance el día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera que la lluvia alcance hasta 2 mm. A lo largo de la jornada, la lluvia será escasa en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, con 5 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 22:00 y las 23:00. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las rachas más fuertes se sentirán a lo largo de la tarde, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es significativa, alcanzando hasta un 75% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en sus planes, así como para la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. La combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones peligrosas, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, Ponteareas enfrentará un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.