El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 9 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a medida que el día progrese, la intensidad podría aumentar. En total, se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia, especialmente en la tarde, cuando las condiciones serán más propensas a chubascos. La lluvia comenzará a ser más notable a partir del mediodía, y se mantendrá durante la tarde, con una ligera disminución hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 73 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se situará entre los 2 y 6 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Esto añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y la lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 7 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución en las carreteras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.