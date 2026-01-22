El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , siendo más cálida durante las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Poio necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total durante el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas expuestas. Los vientos serán más intensos durante la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de humedad y viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable vestirse en capas y estar preparado para cambios bruscos en las condiciones.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de probabilidad de que se produzcan en la tarde y noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.