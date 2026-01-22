El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 6 y 8 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipan lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con valores que oscilan entre 0.2 y 4 mm, siendo más intensas en la tarde, cuando se prevé que la lluvia sea más constante. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, soplando desde el oeste con velocidades que variarán entre 2 y 35 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 68 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 65% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente si se combinan con la inestabilidad generada por el viento y la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.