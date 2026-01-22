El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunas horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción del frío sea más aguda, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 3 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán en su mayoría ligeras, aunque en algunos momentos podrían intensificarse, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta los 69 km/h, con dirección mayormente del oeste y suroeste. Este viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será variable, con un 15% de posibilidad en las primeras horas y un aumento significativo hasta un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de actividad eléctrica no puede ser descartada.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias esperadas y un viento fuerte que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las inclemencias del tiempo si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.