El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 13 grados a lo largo del día. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 92% al amanecer y un 100% en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance la jornada. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 3 mm, con picos de lluvia más significativa entre las 17:00 y 19:00 horas. Esto podría generar condiciones de humedad en el suelo y posibles charcos en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 65 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será mayormente del sur, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Las ráfagas más fuertes se presentarán entre las 20:00 y 22:00 horas, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la alta humedad, lo que podría dificultar la conducción en las horas de mayor precipitación. Se aconseja a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 23:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la medianoche.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y frías, y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.