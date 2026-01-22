El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas en la tarde, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento aún más fuertes. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Durante la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 18:36, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, O Porriño experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.