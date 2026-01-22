El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados .

Durante la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados, pero la sensación térmica se verá afectada por un viento del sur que soplará con rachas de hasta 37 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, contribuirá a que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más críticas del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con valores que podrían llegar a 2 mm. La probabilidad de tormentas también es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 75% de posibilidad de tormenta. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La noche se presentará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la actividad de lluvia, aunque se espera que persista la posibilidad de chubascos esporádicos. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, lo que, sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Es importante que los residentes y visitantes de O Grove tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede generar un ambiente incómodo, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.